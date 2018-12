Franciszek Pieczka laureatem Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego

Kapituła Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego po raz trzeci przyznała nagrodę dla „artystów, którzy nie pozwalają w sobie stłumić wolności do samostanowienia i wyrażania siebie”. Tegorocznym laureatem został Franciszek Pieczka – wybitny aktor filmowy i teatralny, pamiętny Gustlik z serialu „Czterej pancerni i pies”, twórca wyróżniony Orderem Orła Białego.

– Gra czyni wolnym w drodze do prawdy, którą objawia artysta. Zwłaszcza taki artysta, jak Franciszek Pieczka – mówił w laudacji na cześć laureata Dariusz Domański, dziękując mu za „prawdziwe wzruszenia i za pokorę, bez której nie możemy mówić o prawdziwej wielkości człowieka i aktora”. – Wielki aktor, który za przykładem swoich postaci scenicznych i filmowych bohaterów skłania nas do refleksji nad naszą egzystencją, uczy nas przede wszystkim, jak kochać drugiego człowieka i jak bronić go od krzywdy, niesprawiedliwości. Broni wolności sumienia. To jest motyw przewodni jego bohaterów i jego samego – dodawał Domański. Jak podkreślił, Nagroda Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego to dowód na to, że Pieczka przez całe życie godnie reprezentuje stan aktorski „jako wielki artysta ludowy, dramatyczny, narodowy i powszechny, polski”.

Wręczenie nagrody stanowiło zwieńczenie galowego koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”. Publiczność zgromadzona w Teatrze Polskim miała wyjątkową okazję wysłuchać przygotowanych przez Jana Stokłosę nowych aranżacji pieśni barda do wierszy Zbigniewa Herberta. W roku poświęconym pamięci wybitnego poety jego utwory wykonali: Renata Przemyk, Ola Gintrowska, Paulina Grochowska, Iza Trojanowska, Julia Gintrowska, Zbigniew Zamachowski, Krzysztof Kiljański, Mateusz Ziółko, Łukasz Drapała, Marek Piekarczyk oraz Jakub Wocial.

Koncert pieśni „barda wolności”, który przez całe życie za najwyższą wartość uznawał niezależność i niepodległość kraju, zyskał szczególnie znaczenie w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, co zaznaczyła Katarzyna Gintrowska, prezes Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego. – To była jego idee fixe, o którą walczył swoją twórczością w czasach socjalizmu, ale również później w czasach wolnej Polski. Wiedział, że samostanowienie jest pracą i ciągłym dążeniem, z którego nie chciał zwalniać ani siebie, ani rządzących – podkreśliła Katarzyna Gintrowska.

Nagroda im. Przemysława Gintrowskiego została przyznana już po raz trzeci. Laureatami poprzednich edycji byli: aktorka Ewa Błaszczyk w 2017 roku, a przed dwoma laty – aktorka i pieśniarka Stanisława Celińska, piosenkarka Antonina Krzysztoń oraz poeta Jan Polkowski.