Chcieli odebrać immunitet sędziemu Schabowi. Jest decyzja SN

Wobec sędziego Piotra Schaba złożono wniosek o uchylenie immunitetu. Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych objął on w 2018 roku z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W 2025 roku został odwołany razem ze swoimi zastępcami przez kierownictwo resortu powołane przez obecną większość rządzącą. Schab i jego zastępcy nie uznają decyzji, wskazując, że została podjęta niezgodnie z przepisami.

W reakcji prokuratura zamierzała postawić sędziemu zarzuty związane z "niedopełnieniem obowiązków oraz przekroczeniem uprawnień". Chodziło m.in. o niewydanie akt postępowań dyscyplinarnych rzecznikom powołanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podważanie podstaw ich powołania. Aby jednak postawić sędziemu zarzuty, najpierw trzeba uchylić mu immunitet. Tym zajmuje się Sąd Najwyższy.

SN zdecydował. Nie będzie uchylenia immunitetu

W czwartek Sąd Najwyższy zdecydował o umorzeniu postępowania w sprawie immunitetu. Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie ma jeszcze charakteru prawomocnego.

Sędzia Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Maria Szczepaniec wyjaśniła, że podstawą tej decyzji był "brak skargi uprawnionego podmiotu". Wskazała, że wniosek o uchylenie immunitetu został "sporządzony, podpisany i wniesiony do SN (...) przez p.o. naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych PK prok. Dariusza Makowskiego, która to funkcja została mu powierzona na mocy decyzji p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza, który w myśl orzecznictwa TK i SN nie był umocowany do podjęcia decyzji w przedmiocie powierzenia mu tejże funkcji, albowiem nie zostały mu skutecznie powierzone obowiązki prokuratora krajowego".

"Sąd Najwyższy stwierdza, że Dariusz Barski ma status prokuratora w służbie czynnej i pełni funkcję prokuratora krajowego" – powiedziała w uzasadnieniu sędzia.

