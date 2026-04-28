Sędzia Schab na kongresie partii Brauna. Usłyszał zarzut dyscyplinarny

31 stycznia w Łochowie na Mazowszu odbył się kongres partii Grzegorza Brauna – Konfederacji Korony Polskiej. W panelu dyskusyjnym poświęconym sytuacji w sądownictwie, wziął udział sędzia Piotr Schab. Portal OKO.press twierdzi, że sędzia wzywał do powszechnej weryfikacji sędziów i "przewrócenia całego systemu".

Udział Schaba w wydarzeniu spotkał się z reakcją Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędziemu przedstawiono zarzut dyscyplinarny. "Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości SSA Barbara Augustyniak po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, działając na podstawie art. 114 par. 3 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych postanowiła przedstawić sędziemu Piotrowi Schabowi zarzut przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 107 § 1 pkt 5 u.s.p." – czytamy w komunikacie MS.

Wskazany artykuł dot. "uchybienia godności urzędu", a cały artykuł to "Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego".

"31 stycznia 2026 r. w Łochowie sędzia Piotr Schab wziął czynny udział w konferencji programowej partii politycznej Konfederacji Korony Polskiej – Kongresie Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych, czym uchybił godności urzędu sędziego. Prezentowane przez sędziego Piotra Schaba poglądy i opinie, podobnie jak i sam jego udział w w/w konferencji, pozostają w rażącej opozycji do wzorca postępowania sędziego wyznaczonego przez unormowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy prawa oraz szczególnie wysokie normy etyczne" – wskazano.

Sąd Najwyższy zdecydował ws. immunitetu sędziego Schaba

Wobec sędziego Piotra Schaba złożono wniosek o uchylenie immunitetu. Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych objął on w 2018 roku z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W 2025 roku został odwołany razem ze swoimi zastępcami przez kierownictwo resortu powołane przez obecną większość rządzącą. Schab i jego zastępcy nie uznają decyzji, wskazując, że została podjęta niezgodnie z przepisami.

W reakcji prokuratura zamierzała postawić sędziemu zarzuty związane z "niedopełnieniem obowiązków oraz przekroczeniem uprawnień". Chodziło m.in. o niewydanie akt postępowań dyscyplinarnych rzecznikom powołanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podważanie podstaw ich powołania.

W marcu Sąd Najwyższy zdecydował o umorzeniu postępowania w sprawie immunitetu. Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie ma jeszcze charakteru prawomocnego.

Ziobro: Prokuratura Tuska broni urbanowskiego szlamu