Ziobro: Prokuratura Tuska broni urbanowskiego szlamu

Unijny parlamentarzyści odebrali immunitety Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi. Były prezes Orlenu ma odpowiedzieć za wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu numeru tygodnika "NIE" o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce, a także za składanie fałszywych zeznań w sprawie znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem.

W przypadku Patryka Jakiego (PiS) chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya za twierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegasusem. Europoseł Konfederacji Tomasz Buczek został pozbawiony immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji.

Jak podkreśla Polskie Radio, Polacy są najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety w tej kadencji PE. Stracili je także Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk – wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości.

Ziobro komentuje decyzję PE

Decyzje PE mocno skomentował Zbigniew Ziobro. Były minister napisał, że "lewacki" Parlament Europejski "pozwala wtrącać do więzień obrońców uczuć religijnych katolików", czym odniósł się do decyzji dotyczącej Daniela Obajtka.

"Prokuratura Tuska zamiast ścigać autorów obrzydliwego tekstu – bo Kodeks karny uznaje za przestępstwo znieważanie uczuć religijnych osób wierzących – chce ukarać Obajtka za… złamanie prawa prasowego" – napisał Ziobro.

Polityk PiS dodał, że PE "zaciekle broni muzułmanów nawet przed byle słowną krytyką, ale profanowanie chrześcijańskich symboli religijnych nazywa wolnością artystyczną". Ziobro uważa również, że polska prokuratura, ścigając Obajtka, "pozwala publicznie wzywać do nienawiści i pogardy wobec katolików".

