Manifestacja obrońców zwierząt. Nie zabrakło celebrytów

W Warszawie przed Sejmem odbył się protest obrońców zwierząt pod tytułem "Stop cierpieniu zwierząt w Polsce". Parlamentarzyści obradują dziś w ramach 54. posiedzenia Sejmu. Organizatorkami wydarzenia były aktywistki Beata Krupianik i Edyta Haduch, które od lat angażują się w oddolne inicjatywy społeczne związane z pomocą zwierzętom. Akcję wspierało wiele organizacji i fundacji działających na rzecz zwierząt, w tym Animal Helper oraz Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi. Jak zaznaczają inicjatorzy, celem protestu było zwrócenie uwagi na wciąż niewystarczające rozwiązania systemowe w zakresie ochrony zwierząt w Polsce.

Protest "Stop cierpieniu zwierząt w Polsce"

Wśród uczestników manifestacji, oprócz aktywistów i właścicieli zwierząt, pojawiły się znane osoby zaangażowane w sprawę. Była między innymi piosenkarka Dorota "Doda" Rabczewska, która od dłuższego czasu przekonuje, że działania polityków nie są jej zdaniem wystarczające. Pojawiła się również Marianna Schreiber, a także poseł Marcin Józefaciuk, poseł PiS Krzysztof Ciecióra, aktorka Edyta Herbuś, Paulina Młynarska oraz Damian Zduńczyk.

W demonstracji na rzecz praw zwierząt uczestniczyło kilkaset osób. Zgromadzeni przypomnieli swoje postulaty i domagali się wprowadzenia ich do polskiego porządku prawnego.

Celem było zwrócenie uwagi na problemy takie jak: niewystarczający nadzór nad schroniskami, działalność pseudohodowli, brak powszechnego systemu identyfikacji zwierząt, czy ograniczona skuteczność egzekwowania przepisów dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Beata Krupniak z fundacji KARUNA – Ludzie dla Zwierząt, współorganizatorka manifestacji przedstawiła listę proponowanych przez obrońców zwierząt rozwiązań systemowych.

Obowiązkowe znakowanie i skuteczna identyfikacja psów i kotów Powszechna, dostępna i finansowo wspierana kastracja oraz sterylizacja Reforma zasad funkcjonowania schronisk i umów zawieranych przez gminy Skuteczne ograniczenie pseudohodowli Pełna identyfikowalność losu zwierzęcia od momentu odłowienia do adopcji Realne egzekwowanie prawa i kar za przemoc wobec zwierząt.

Organizatorzy podkreślali, że problem bezdomności zwierząt w Polsce nadal nie został rozwiązany, mimo wieloletnich apeli ze strony organizacji prozwierzęcych. Zwracają również uwagę, że społeczne przyzwolenie na brak działań w tej kwestii się wyczerpuje. Jak zaznaczają, nie chcą już biernie przyglądać się cierpieniu i śmierci tysięcy zwierząt rocznie, zwłaszcza że skuteczne rozwiązania są dostępne.

"KROPiK = szwindel"

Część protestujących krytycznie wypowiadała się również o KROPiK-u, a więc o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Jego uruchomienie i funkcjonowanie przez 10 lat ma kosztować podatników ponad 130 mln złotych. W teorii system ma pomóc w rozwiązaniu problemu bezdomności zwierząt w Polsce. Jak ktoś nie będzie się stosował, grzywna może sięgnąć do 5 tysięcy złotych. Jest on jednak mocno krytykowany przez część organizacji prozwierzęcych i środowisk.

Schreiber przykuła się do siedziby KO

Marianna Schreiber zdecydowała się też na swego rodzaju dodatkową akcję. Celebrytka przykuła się kajdankami do drzwi siedziby krajowej Koalicji Obywatelskiej przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Umieściła też kartonowy transparent o treści "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz" i hashtagami #pedofiliaobywatelska oraz #zoofiliaobywatelska."

"Przykułam się przeciwko wyciszaniu przypadków pedofilii ze strony członków KO. Dlaczego wyroki są śmiesznie niskie i często są one anulowane? Dlaczego powołany został (zespół prokuratorski – red.) do spraw wyspy Epsteina, który nie ma z Polską nic wspólnego a zamiatane pod dywan są sprawy pedofilii i zoofilii partii rządzącej? Kto stoi za tym układem pozwalającym pedofilom krzywdzić dzieci i zwierzęta?".

Afera pedofilska w Kłodzku. Słowa ofiary mrożą krew w żyłach: Albo on albo piesCzytaj też:

KROPiK, czyli jak wylać dziecko z kąpielą