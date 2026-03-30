Nie żyje Wiesław Myśliwski. Jego książki tłumaczono na języki całego świata

O śmierci pisarza poinformował "Tygodnik Powszechny" we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Myśliwskiego, wybitnego polskiego prozaika" – czytamy.

Myśliwski urodził się 25 marca 1932 r. w Dwikozach niedaleko Sandomierza w Świętokrzyskiem. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia filologię polską.

W latach 1975–1999 był redaktorem naczelnym kwartalnika "Regiony", w latach 1993–1999 także dwutygodnika kulturalnego "Sycyna".

Zadebiutował w 1967 r. powieścią "Nagi sad". Do jego najbardziej cenionych dzieł należą "Kamień na kamieniu" (1984), "Widnokrąg" (1996) oraz "Traktat o łuskaniu fasoli" (2006). Za dwie ostatnie otrzymał Nagrodę Nike.

Myśliwski był również cenionym pisarzem za granicami Polski. Jego książki przetłumaczono na języki: angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, hebrajski, arabski, włoski, rosyjski, węgierski, czeski, słowacki, serbski, chorwacki, słoweński, rumuński, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, ukraiński, gruziński i turecki.

Pisarz chłopskiego losu

Krzysztof Masłoń na łamach "Do Rzeczy Historia" określił go mianem "pisarza chłopskiego losu":

"Całymi latami wyjaśniał różnice między kulturą chłopską a kulturą ludową. Z połowicznym rezultatem, bo wciąż te pojęcia są mylone. Kultura chłopska – tłumaczył – „była kulturą bytu, kulturą miejsca. Wyrażała się w relacjach człowiek – człowiek, człowiek – rodzina, sąsiedzi, zwierzęta, ziemia, Bóg – słowem, we wszystkich możliwych relacjach, jakie pojawiały się w orbicie ludzkiego życia. Uzewnętrzniały się te relacje w rytuałach, zachowaniach, w wyobraźni, w języku. Była to kultura integralna, w której świat realny współistniał na takich samych zasadach jak świat wyobrażeniowy. W tę kulturę wpisany był bez mała system filozoficzny odpowiadający na pytanie, jak żyć”.

A kultura ludowa? „Tę stworzyła nasza inteligencka wyobraźnia. Nasze spojrzenie na kulturę chłopską jak na barwny folklor. Powtórzę, co już kiedyś powiedziałem: chłop nie wiedział, jaki jest jego folklor, wiedział, jaki jest jego los”.

I o tym losie, polskim losie chłopskim pisał w swoich powieściach i dramatach. Razem tworzących jeden z najważniejszych rozdziałów literatury polskiej. Zapisanych cierpliwie przez Wiesława Myśliwskiego, codziennie po stroniczce, ołówkiem".

