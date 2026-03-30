Fatalne wieści dla kierowców. Surowsze kary

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami, że liczba wypadków w Polsce uległa zmniejszeniu. Jak podkreśliła, "w zeszłym roku 1660 osób poniosło śmierć na drogach w kraju, ale i tak jest to spadek o 12,5 proc. w stosunku do 2024 roku".

Nie pozbędziesz się punktów karnych. Resort szykuje zmiany

Jako najczęstsze przyczyny wypadków wskazuje się nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, zbyt dużą prędkość czy jazdę pod wpływem używek.

Gałecka poinformowała, że MSWiA pracuje obecnie nad rozporządzeniem, które wyeliminuje możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych za wcześniej wymienione przewinienia w ramach kursu doszkalającego. Okazuje się, że podobnie ma być w przypadku spowodowania wypadku, niebezpiecznego wyprzedzania czy nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. – To jest propozycja na podstawie rozmów i analiz ze służbami, która trafi w tym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych – powiedziała rzecznik.

Celem resortu jest zaostrzenie systemu przyznawania punktów karnych. Jak podaje Radio Zet, "za przekroczenie prędkości w zakresie 41-50 km/h sankcja wzrośnie z obecnie 11 do 13 punktów karnych". W przypadku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h ma być natomiast przyznawanych aż 15 punktów karnych, bez względu na to, jak bardzo została przekroczona prędkość. Według obecnych przepisów, za wspomniane wykroczenie grozi 13 punktów karnych.

"Punkty karne dłużej 'wiszą'"

"MSWiA planuje zwiększenie liczby punktów karnych w tym zakresie, mimo że kierowcy za nie tracą prawo jazdy na trzy miesiące" – czytamy na radiozet.pl. Jak wyjaśnia zastępca dyrektora departamentu porządku publicznego Mariusz Cichomski: "Pamiętajmy też o tym, że punkty karne dłużej 'wiszą' niż trwa zawieszenie prawa jazdy".

Ministerstwo chce również, by o skierowaniu na egzamin sprawdzający po przekroczeniu maksymalnej liczby punktów karnych decydował stan z dnia przekroczenia granicy, a nie dzień uzupełnienia stosownego pisma przez urzędnika.

Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść w życie 3 czerwca br.

Czytaj też:

Koniec z placem manewrowym. Klimczak zapowiada ogromne zmiany w egzaminach na prawo jazdyCzytaj też:

Koniec z kontrowersyjnym obowiązkiem? Dotyczy wszystkich kierowców