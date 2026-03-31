Polska nie wyśle wojsk do Iranu. Polacy ocenili decyzję niemal jednoznacznie

W nowym sondażu CBOS zadał pytanie: Rząd zapowiedział, że nie wyśle wojsk do Iranu. Jak Pan(i) ocenia tę decyzję?

60 proc. respondentów ocenia ją zdecydowanie dobrze. 29 proc. – raczej dobrze. Oznacza to, że łącznie pozytywnie decyzję o niewysłaniu wojsk do Iranu ocenia 89 proc. badanych.

2 proc. ankietowanych ocenia decyzję zdecydowanie źle. 4 proc. – raczej źle.

6 proc. Polaków wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Polska nie wyśle wojsk do Iranu

17 marca przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu. – Dotyczy to zarówno naszych sił lądowych, powietrznych jak i morskich – dodał.

Szef rządu podkreślił, że „mamy inne zadania w ramach NATO i nasi sojusznicy to rozumieją”.

– Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa – zaznaczył Donald Tusk.

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Sondaż CBOS został zrealizowany metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów telefonicznych (CAWI – 20 proc.) w dniach 23-25 marca 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

