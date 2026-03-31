Nagłe doniesienia ws. sędziów TK. Hołownia nie ma wątpliwości

We wtorek w godzinach popołudniowych pojawiły się doniesienia o nieoczekiwanym ruchu Karola Nawrockiego. Według dziennikarzy "Faktów" TVN, dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało zaproszonych na środę na przyjęcie ślubowania. Chodzi o Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Prezydent przyjmie ślubowanie od dwojga sędziów TK? Hołownia komentuje

Na razie nie jest jasne, co z pozostałą czwórką wyłonionych przez Sejm sędziów.

Doniesienia te skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych były marszałek Sejmu i były lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Polityk nie ma wątpliwości, co w obecnej sytuacji powinni zrobić zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego sędziowie.

"Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Jeśli Prezydent zamierza odebrać przysięgę od dwojga z nich – powinni oni ją złożyć, bo są niezależnymi od konstelacji politycznych sędziami, a nie – jak bywało – politykami, którzy niezależnych sędziów udają" – napisał na platformie X.

Hołownia podkreślił, że po ogłoszeniu decyzji Prezydenta w sprawie pozostałych czworga sędziów "należy zrobić, co należy".

"A należy mu przyklasnąć, jeśli, zgodnie z ustawą, od nich też przysięgę odbierze. A jeśli jej nie odbierze – rozliczać go z tego i naprawić skutki jego bezczynności" – podsumował były marszałek Sejmu.

Wybór sędziów TK przez Sejm

Przypomnijmy, że w połowie marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej. Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

