Nieoczekiwana decyzja prezydenta. Chodzi o sędziów TK

O niespodziewanym ruchu głowy państwa informują "Fakty" TVN. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy programu, dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało zaproszonych na środę na przyjęcie ślubowania. Chodzi o Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Na razie nie jest jasne, co z pozostałą czwórką sędziów.

Przypomnijmy, że w połowie marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej. Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Wiadomo, że Karol Nawrocki miał poważne wątpliwości dotyczące procesu powołania sędziów. Pałac Prezydencki skierował nawet pismo w tej sprawie do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W imieniu głowy państwa przygotował je Zbigniew Bogucki, który poinformował że od odpowiedzi na zawarte w nim pytania zależeć będą dalsze działania głowy państwa w tej sprawie.