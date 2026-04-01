Porażka prokuratury. Odrzucono wniosek o odebranie immunitetu posłowi PiS

Radio Eska podało, że wniosek dot. uchylenia Chrzanowi immunitetu nie trafi do Sejmu, ponieważ odrzuciła go Prokuratura Krajowa. Sprawa wróciła teraz do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

"Nie zyskał aprobaty. Został zwrócony do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, z prośbą o jego uzupełnienie. Aktualnie trwają czynności w kierunku uzupełnienia tego wniosku" – mówi o wniosku Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Czego konkretnie zabrakło – tego nie wiadomo, bo jest to objęte tajemnicą śledztwa. Nie wiadomo też, jak długo potrwa cała procedura – opisuje rozgłośnia.

Aby postawić posłowi zarzut, najpierw Sejm musi poprzez głosowanie wyrazić zgodę na uchylenie mu immunitetu.

Za co chcą uchylić immunitet posłowi PiS?

Przypomnijmy, że sprawa posła PiS jest związana z budową strzelnicy "Anna" w Maleniskach na Podkarpaciu. Według śledczych doszło tam do nieprawidłowości mogących narazić Skarb Państwa na straty ponad 130 tys. zł. Chrzan był wtedy starostą jarosławskim. "7 maja 2018 roku, to wtedy w Maleniskach w gminie Pawłosiów otwarto strzelnicę Anna. To jeden z największych tego typu obiektów na Podkarpaciu, który pozwala strzelać na odległość blisko 400 metrów. Ale jak twierdzą śledczy z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu przy budowie obiektu miało dochodzić do nieprawidłowości" – pisało w lutym TVP 3 Rzeszów. Marta Pętkowska z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu powiedziała: – Nie dopełnił obowiązków poprzez zaniechanie przeprowadzenia prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami, a także ze sztuką budowlaną.

Zdaniem prokuratury, inwestycja nie miała odpowiedniego nadzoru, niektóre prace zostały wykonane nieprawidłowo, a na część prac których nie wykonano wcale, wydano ponad 65 tysięcy złotych.

