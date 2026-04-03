Tusk złożył wymowne życzenia. "Alleluja i do przodu!"

„Wszystkim, których dopadło zwątpienie, zniechęcenie i irytacja życzę na Święta i na dłużej więcej wiary i determinacji. A przede wszystkim mniej złości, więcej miłości. Alleluja i do przodu!” – napisał szef rządu.

Wielkanoc. Najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia ono mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Triduum Paschalne

Wielkanoc poprzedza Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Triduum Paschalne to najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym. Jego istotą jest celebracja Misterium Paschalnego: męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Rozpoczyna się ono w czwartek wieczorem, od Mszy Wieczerzy Pańskiej, a kończy w czasie nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Piątek – jedyny dzień, w którym nie jest sprawowana Msza św.

Dziś Wielki Piątek, czyli jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy nie jest sprawowana Msza święta. W centrum wielkopiątkowych obchodów znajduje się Liturgia Męki Pańskiej, odprawiana zazwyczaj w godzinach wieczornych.

Liturgia składa się z trzech głównych części. Pierwszą jest Liturgia Słowa z czytaniem Ewangelii o męce Jezusa Chrystusa. Następna to adoracja Krzyża – centralny moment Liturgii. Wierni podchodzą z czcią do odsłoniętego krzyża, całując figurę Pana Jezusa. Kolejną część Liturgii stanowi Komunia Święta. Po zakończeniu Liturgii Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczyna się adoracja – w wielu kościołach całonocna.

Dziś Wielki Piątek. Jedyny dzień w roku bez mszy świętej

