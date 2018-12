Obłęd trwa. Apel o świeckie wigilie w szkołach

List otwarty w sprawie wigilii klasowych autorstwa prezes Fundacji Wolność od Religii Doroty Wójcik został opublikowany na stronie internetowej organizacji. Wójcik pisze w nim m.in. o "zaszczuciu tysięcy niewierzących rodziców, które ma miejsce na grudniowych zebraniach dotyczących klasowych wigilii".

"Nasłuchali się że: nie powinni robić problemu, powinni dostosować się do większości, zaprowadzać dziecko niewierzące na wszystkie uroczystości szkolne, również te o charakterze religijnym lub zbliżonym do religijnego. Aby 'nie dyskryminowali' katolików, bo oni sobie życzą, żeby klasowa wigilia była po katolicku; 'Wigilia z opłatkiem i kolędą to żadne tam wydarzenie religijne, to przecież tradycja' (...) Tortura i molestowanie psychiczne światopoglądowej mniejszości, które niejedną osobę doprowadzi do łez" – czytamy w liście.

Fundacja znalazła jednak rozwiązanie "problemu". Według niej organizacja klasowej wigilii powinna mieć "bezpieczną formę", polegającą np. na poczęstunku "połączonym ze słuchaniem świątecznych, niereligijnych piosenek".