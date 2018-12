Jaki: Wehrmacht to też część historii Warszawy. Może Trzaskowski też im ulicę znajdzie?

Jaki odniósł się w programie do podwyżek opłat za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. – Czyli wcześniej nie mieli wglądów do papierów, bo rządziło PiS przez 12 lat w Warszawie? Niestety PO będzie rządzić przez 17 lat w Warszawie. Co innego mówili przed wyborami, a chwilę po wyborach się okazuje, że jest zupełnie inaczej – mówił.

– Jeżeli władze Warszawy nie wycofają się z „podwyżki” to nie wykluczam, że podejmiemy kolejne akcje polityczne. Być może zaczniemy zbierać podpisy pod uchwałą obywatelską, która przywróci bonifikatę – powiedział.

Były kandydat na prezydenta Warszawy był też pytany o kwestię nazw ulic. – Warszawa jest coraz bardziej popularnym miejscem turystycznym. Chciałbym, żeby polityka miasta była polityką dumy z tego, jak odważnym, jak wspaniałym była miastem. A nie – żeby turystom pokazywać, jakich mieliśmy kolaborantów ze Związkiem Radzieckim – stwierdził Jaki.