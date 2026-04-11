Koalicja Obywatelska wybrała nowe władze. Aż 15 wiceprzewodniczących

W sobotę w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. To najwyższy organ władzy w partii Donalda Tuska. Tworzą go członkowie Zarządu Krajowego KO, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez regionalne struktury.

Od dzisiaj Donald Tusk będzie miał aż 15 zastępców. Do Bartosza Arłukowicza, Borysa Budki, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Ewy Kopacz, Izabeli Leszczyny, Doroty Niedzieli, Marzeny Okły-Drewnowicz, Tomasza Siemoniaka, Cezarego Tomczyka i Rafała Trzaskowskiego, którzy pełnili tę funkcję już wcześniej, dołączyli Andrzej Domański, Rafał Grupiński, Barbara Nowacka, Radosław Sikorski oraz Adam Szłapka.

Sekretarzem generalnym Koalicji Obywatelskiej ponownie został Marcin Kierwiński, zaś skarbnikiem partii pozostał Jan Grabiec. Wybór nowego Zarządu Krajowego KO ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej ugrupowania.

"Dziesiątka na wybory". Tusk wskazał 10 osób

Donald Tusk przedstawił w sobotę "dziesiątkę na wybory". Na liście znaleźli się: Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromadzka, Cezary Tomczyk, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Maciej Tomczykiewicz, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański oraz Adam Szłapka.

Jak wyjaśnił szef rządu, nowy zespół "weźmie na siebie współodpowiedzialność za przygotowanie Koalicji Obywatelskiej do wyborów parlamentarnych". – Potrzebujemy ludzi, którzy mają przed sobą perspektywę dziesięcioleci, dłuższą niż ja – wskazał.

– Koalicja Obywatelska będzie zawsze otwarta na każdą propozycję współpracy, także w wyborach z naszymi demokratycznymi partnerami w koalicji rządowej. Ja i cała Koalicja Obywatelska będziemy otwarci do ostatniego dnia na każdą propozycję, każdy pomysł, każdą formę współpracy, która pozwoli zatrzymać nam zło – mówił premier.

Zaznaczył, że jest "jeden warunek", jak stwierdził, "dość oczywisty". – Tym jedynym warunkiem jest to, że nie atakujemy siebie nawzajem, żeby nie zamknąć żadnej drogi nikomu – oznajmił.

