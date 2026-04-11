"Dziesiątka na wybory". To oni mają poprowadzić KO do zwycięstwa

W sobotę w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. To najwyższy organ władzy w partii Donalda Tuska. Tworzą go członkowie Zarządu Krajowego KO, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez regionalne struktury.

Rada Krajowa wybierze nowych wiceprzewodniczących Koalicji Obywatelskiej, których – zgodnie ze statutem partii – może być maksymalnie 15. Organ wyłoni także sekretarza generalnego oraz skarbnika ugrupowania. Ich wybór będzie formalnością, bo nazwiska wskaże Tusk.

Tusk: Konfrontacja 50/50

– Wybory, które są przed nami, to naprawdę będą wybory, które będą de facto taką twardą, ostateczną walką o utrzymanie niepodległości, bezpieczeństwa, jedności i pozycji Polski w Europie. O sprawy najważniejsze. I nikt nie może już zamykać oczu, nikt nie ma moralnego ani politycznego prawa udawać, że nie widzi, co się dzieje – stwierdził Donald Tusk w trakcie Rady Krajowej KO.

Premier nawiązał do wyników najnowszego sondażu Opinia24, w którym Koalicja Obywatelska uzyskała 37,5 proc. poparcia, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 23,5 proc. głosów wśród wyborców zdecydowanych.

– Cieszymy się wszyscy z tego, że uzyskujemy w tej chwili rekordową przewagę nad PiS-em, ale widzimy bardzo wyraźnie, że ta konfrontacja to ciągle 50/50, to ciągle starcie dwóch wielkich politycznych żywiołów. Nie ma tutaj miejsca na żadną pomyłkę, żadne zaniechanie – skomentował szef rządu.

Wybory 2027. Tusk odkrył karty

Donald Tusk zaproponował powołanie nowego zespołu, który "weźmie na siebie współodpowiedzialność za przygotowanie Koalicji Obywatelskiej do wyborów parlamentarnych". – Potrzebujemy ludzi, którzy mają przed sobą perspektywę dziesięcioleci, dłuższą niż ja – wskazał.

W "dziesiątce na wybory" znaleźli się: Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromadzka, Cezary Tomczyk, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Maciej Tomczykiewicz, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański oraz Adam Szłapka.

Tusk: Tylko jeden warunek

– Koalicja Obywatelska będzie zawsze otwarta na każdą propozycję współpracy, także w wyborach z naszymi demokratycznymi partnerami w koalicji rządowej. Ja i cała Koalicja Obywatelska będziemy otwarci do ostatniego dnia na każdą propozycję, każdy pomysł, każdą formę współpracy, która pozwoli zatrzymać nam zło – zapewnił Tusk.

Zaznaczył, że jest jednak "jeden warunek", jak stwierdził, "dość oczywisty". – Tym jedynym warunkiem jest to, że nie atakujemy siebie nawzajem, żeby nie zamknąć żadnej drogi nikomu – powiedział.

"Piątka Putina i piątka Kaczyńskiego". Ostre przemówienie Tuska

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Były nieprawidłowości, ale wyniki uznano