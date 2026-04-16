Co zrobi Kaczyński ws. stowarzyszenia Morawieckiego? Nowe ustalenia

Mateusz Morawiecki powołał zapowiadane wcześniej Stowarzyszenie Rozwój Plus. Choć polityk zapewnia, że nie będzie to konkurencja dla PiS, władze Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że są niechętne inicjatywie byłego premiera, obawiając się rozłamu w partii. – Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – przekonywał Morawiecki, cytowany przez Wirtualną Polskę. We wtorek (14 kwietnia) prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał pilne spotkanie kierownictwa ugrupowania. W

Jak ustaliła WP, Kaczyński zwołał na czwartek (16 kwietnia) wszystkich posłów PiS na konferencję prasową. Głównym tematem spotkania ma być trudna sytuacja finansowa partii. Podczas rozmów prawdopodobnie pojawi się także ponownie wątek działalności Morawieckiego.

Co zrobi Kaczyński?

Z ustaleń Polsat News wynika, że powołanie stowarzyszenia nie spotka się z reakcją ze strony Jarosława Kaczyńskiego.

"Nie będzie konsekwencji dla posłów, którzy dołączyli do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński miał uznać pragmatycznie, że zbyt wiele osób musiałoby zostać ukaranych" – napisał Marcin Fijołek.

Reporter zacytował też słowa jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził, że "do przesilenia doszło, a teraz czekamy". "Nie zmienia to faktu, że Jarosław Kaczyński jest niezadowolony z ruchu premiera Mateusza Morawieckiego i gdyby tylko tych posłów było mniej, to jakieś zawieszenia by się posypały" – dodał, podkreślając, że ewentualne wykluczenia wiązałyby się ze spadkiem liczby posłów w klubie PiS w porównaniu z Koalicją Obywatelską.

"PiS spadłby w Sejmie za KO, liczą, że premier Mateusz Morawiecki wyszarpał swoje i na razie rozejdzie się po kościach" – podsumował dziennikarz.

W skład stowarzyszenia Morawieckiego wejdzie 39 osób. Polsat News wylicza, że jest to 38 parlamentarzystów PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Waldemar Buda, Zbigniew Chmielowiec, Michał Cieślak, Janusz Cieszyński, Elżbieta Duda, Michał Dworczyk, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Terlecki, Ireneusz Zyska, Daniel Obajtek oraz niebędąca parlamentarzystką Izabela Antos (m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2023).

Transfer z PiS do Konfederacji. Znany radny dołącza do Ruchu NarodowegoCzytaj też:

Zgorzelski: Podważenie omnipotentnej pozycji Kaczyńskiego