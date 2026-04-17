Kurowska mocno o sytuacji Ziobry. "Gdyby wrócił, już by go nie było"

Informację o planach złożenia w Sejmie wniosku ws. Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry przekazał podczas konferencji prasowej szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. – Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, podpisany przez posłanki i posłów klubów tworzących koalicję 15 października – powiedział w środę.

Z przekazanych przez Konwińskiego informacji wynika, że wniosek zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym "25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych". – Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej – podkreślił polityk.

Kurowska mocno o Ziobrze. "Gdyby wrócił, już by go nie było"

O ruch koalicji zapytano poseł PiS Marię Kurowską, które wcześniej należała do Suwerennej Polski. –Wyłącznie próba odwrócenia od bieżących problemów kraju. Od tego, że łamie się służba zdrowia, że wyszła paskuda afera pedofilsko-zoofilska w Kłodzku – stwierdziła.

Parlamentarzystka była niedawno w Budapeszcie, przy okazji wyborów parlamentarnych. Spotkała się z byłym ministrem sprawiedliwości. – Zbigniew Ziobro jest w znakomitym stanie emocjonalny. W zdrowotnym też, dzięki Bogu. Myślę, że nie jest źle, choć trochę schudł – wskazała. Przypomnijmy, że polityk zmaga się z chorobą nowotworową.

Rząd Donalda Tuska liczy na to, że po zmianie władzy na Węgrzech, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną wysłani do Polski. – Gdyby wtedy wrócił do Polski, jestem przekonana, że jego na tym świecie już by nie było (...). To jest człowiek schorowany i tam ma warunki do leczenia i normalnego życia, a tutaj wtrąciliby go do aresztu. On by wrócił, ale żeby ten wymiar sprawiedliwości był sprawiedliwy – stwierdziła poseł PiS Maria Kurowska, mówiąc o sytuacji Zbigniewa Ziobry.

Czytaj też:

