Czarne chmury nad ministrami. Czarzasty zdradził, kiedy głosowanie w Sejmie

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, powiedział na konferencji prasowej we wtorek, że "Lewica jest elementem tego rządu i wszystko zrobi, żeby ten rząd był stabilny, rozsądny i mądry".

– Sprawa minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, jak i sprawa wotum nieufności w stosunku do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, najprawdopodobniej stanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zresztą w programie na dziś jest umieszczona – poinformował.

Dodał, że ma "wiele spokoju co do funkcjonowania rządu i co do jego przyszłości".

– Wniosek o wotum nieufności nie jest pierwszym wnioskiem w parlamentaryzmie, przejdziemy to twardą ręką. Myślę, że mam dobre czucie w tej sprawie – dodał.

Zdaniem Włodzimierza Czarzastego „nikt rozsądny nie będzie chciał w tej sytuacji destabilizacji w Unii Europejskiej, w Europie destabilizować sytuacji w kraju i myślę, że to jest jakby bardzo ważna sprawa, tak jak nikt rozsądny nie powinien się spotykać z Orbanem, ale to już jest inna historia”.

Wnioski o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grędy

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zagroził Polsce 2050, że reszta koalicji może się z nimi "pożegnać", jeśli zagłosują za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska.

W czwartek Donald Tusk spotkał się z minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, której miał postawić ultimatum w sprawie głosowania.

27 marca trafił do Sejmu wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po porażce w wyborach na przewodniczącą ugrupowania, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Z kolei wniosek o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy złożył PiS. – To minister likwidator nominowany przez Donalda Tuska – ocenił 7 kwietnia Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat partii na premiera.