Nowo zaprzysiężony burmistrz złapany na przyjmowaniu łapówki

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i dokonali zatrzymania przebywających w pomieszczeniu – burmistrza Jacka C. oraz prywatnego przedsiębiorcy. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal naszemiasto.pl, burmistrz przyjmował akurat od przedsiębiorcy korzyść majątkową. Zatrzymani zostali przewiezieni do Wrocławia, gdzie do późnych godzin trwały ich przesłuchania. Po złożeniu zeznań przedsiębiorca został wypuszczony.

Czego dotyczy sprawa? Może chodzić o wymianę oświetlenia ulicznego w Boguszowie-Gorcach. "Podobno firma, która realizowała to zamówienie dla miasta, nie była w stanie wywiązać się z terminu zakończenia inwestycji. Powodem miały być opóźnienia w dostawie elementów latarni. Przedstawiciele firmy nie chcieli płacić kar za niewywiązanie się z terminu zakończenia inwestycji i wystąpili do władz Boguszowa-Gorc z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania. Wówczas mieli otrzymać propozycję korupcyjną" – opisuje portal. Według medium łapówka, jaką chciał przyjąć burmistrz mogła opiewać na 50 tys. zł.

Jacek C. ma zostać przesłuchany w świdnickiej Prokuraturze Okręgowej w piątek. Funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc sprawuje miesiąc – został zaprzysiężony 20 listopada. W trakcie poprzedniej kadencji samorządowej pełnił funkcję starosty powiatu wałbrzyskiego.