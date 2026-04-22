"Najwspanialszy prezent". Tusk opublikował urodzinowy film

Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Jest najdłużej sprawującym urząd premiera w III RP politykiem. Z okazji przypadających w środę urodzin, lider KO opublikował okolicznościowe nagranie.

– Kończę dziś 69 lat, ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna dyszka w Łazienkach, odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską, raporty służb, specjalne dokumenty – opowiada.

– Ale siłą rzeczy myślę dziś o tych minionych latach i rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem. Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na ziemi. Bo jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem i mężem. I wierzę, że moje dzieci i wnuki, podobnie jak wszystkie polskie dzieci, żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej – przekonuje premier.

Na koniec widzimy Donalda Tuska zdmuchującego świeczkę na urodzinowym torcie. Premier mówi: – 100 lat, kochani.

Sygnał alarmowy dla Tuska. Wyniki sondażu

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Odpowiedź na to pytanie przynosi ubiegłotygodniowy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Polsat News. Jest ona bez wątpienia niepokojącym sygnałem dla premiera.

Okazuje się, że pozytywnie rząd ocenia 41,1 proc. wszystkich ankietowanych, z czego 10,4 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 30,7 proc. – "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania jest większość, bo 52,6 proc. respondentów. 37 proc. pytanych z tej grupy ocenia gabinet Donalda Tuska "zdecydowanie źle", a 15,6 proc. – "raczej źle".

Pozostałe 6,4 proc. pytanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Szczegółowa analiza wyników pokazuje, że lepsze zdanie o rządzie mają kobiety (48,1 proc. pozytywnych, 44,6 proc. negatywnych) niż mężczyźni (33,5 proc. pozytywnych, 61,1 proc. negatywnych). Częściej pochlebnie o gabinecie Tuska wypowiadali się również mieszkańcy miast o zaludnieniu powyżej 250 tys. osób i posiadacze wyższego wykształcenia. "Największą grupę sympatyków rządu stanowią wyborcy w wieku 60-69 lat (55,7 proc. pozytywnych głosów) oraz w wieku 50-59 lat (51,3 proc. dobrych ocen). Z kolei najmniejsze poparcie deklarują Polacy w wieku 30-39 lat (23,4 proc.)" – czytamy.

