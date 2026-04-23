"Co byśmy mieli niby zrobić? Powiesić go?". Żukowska ostro do ambasady Izraela

Nie cichną echa po oświadczeniu ambasady Izraela na temat wystąpienia posła Konfederacji Konrada Berkowicza w Sejmie, w którym porównał obecne działania tego państwa do zbrodni III Rzeszy. "Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu” – czytamy w poście, do którego dołączono całkowicie oderwane od kontekstu zdjęcie "hajlującego" Berkowicza.

"Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm – Polska wie o tym aż za dobrze. Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania" – napisała ambasada Izraela.

Żukowska odpowiada ambasadzie Izraela ws. Berkowicza

Wpis ten spotkał się z lawiną komentarzy. Głos w sprawie zabrała m.in. Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy po raz kolejny nie gryzła się w język.

"Już Wam wiceszef MSZ odpisał, że do Sejmu posłów wybierają obywatele Polski, a nie ambasady obcych państw. Berkowicz jest, jaki jest, ale Wam się chyba w głowach poprzewracało, żeby nam mówić dla kogo jest miejsce w Sejmie, a dla kogo nie. W Waszym parlamencie jest miejsce dla nacjonalisty Ben Gvira? No jakoś jest" – napisała w odpowiedzi na wpis izraelskiej ambasady.

Dalej Żukowska odniosła się do oczekiwań strony izraelskiej dotyczących podjęcia przez polskie władze "zdecydowanych i szybkich działań" w tej sprawie.

"Co byśmy mieli niby według Was zrobić? Powiesić go, jak Wy za chwilę będziecie wieszać Palestyńczyków?" – zapytała.

Flaga Izraela ze swastyką w polskim Sejmie

W ubiegły wtorek Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, zabrał głos na początku obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucił Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych oraz że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza – mówił.

Konrad Berkowicz, stojąc na sejmowej mównicy, rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

Za swój czyn parlamentarzysta został ukarany przez prezydium Sejmu.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz mocno odpowiada ambasadzie IzraelaCzytaj też:

"Nie uwierzycie". Burza po oświadczeniu ambasady Izraela