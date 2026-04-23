Kolejny spór w koalicji. KO oskarża Polskę 2050 o "nieodpowiedzialność"

Polska 2050 proponuje podwyższenie II progu podatkowego. Co na to Koalicja Obywatelska? – To jest zachowanie trochę niedojrzałe, nieodpowiedzialne. Jeśli jest się ministrem rządu, to tego typu inicjatywy powinny być rządowe, uzgodnione z ministrem finansów i prowadzonymi przez MF – stwierdził w Radiu Zet europoseł Borys Budka.

Na wypowiedź polityka KO zareagowała przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Krótka piłka: KO– czy jesteście za podniesieniem drugiego progu podatkowego czy nie? To czy to jest projekt rządowy czy poselski jest drugorzędne – liczy się dobre rozwiązanie" – napisała w serwisie X.

"Obiecaliśmy, że będziemy lobbystami ludzi w rządzie, dlatego chcemy zrealizować postulat, który Wy także obiecaliście wyborcom. Dziś klasa średnia dźwiga największe obciążenie podatkowe. Nauczyciele i pielęgniarki są traktowani jak bogacze i płacą 32 proc. podatku, kiedy inni na ryczałcie płacą 5-12 proc. I dlatego próg powinien zostać podniesiony. Nie jesteśmy gołosłowni, bo nie jesteśmy populistami. My wprost wskazujemy źródła finansowania. Podatek cyfrowy, podwyżka akcyzy na alkohol i modyfikacja ryczałtu. „Pieniędzy nie ma i nie będzie” to kolejny przepis na polityczną katastrofę. Jestem gotowa do rozmowy o naszym programie 4000+z każdym, w tym – naturalnie – z ministrem finansów. Liczy się efekt i faktyczny uzysk dla obywateli" – stwierdza szefowa MFiPR.

Minister Domański ucina propozycję Polski 2050. "Progi pozostają niezmienione"

Polska 2050 złożyła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on podwyższenie drugiego progu podatkowego. Zgodnie z tą propozycją, dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3,6 tys. zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc.

Co o pomyśle partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz uważa minister finansów i gospodarki Andrzej Domański? – W tej chwili rząd nad taką zmianą nie pracuje. W budżecie na 2026 r. progi pozostają niezmienione – powiedział w TOK FM.

– To jest około 11 proc. podatników, którzy są na skali podatkowej i którzy wpadają w 'drugi próg'. Oczywiście chciałbym, żeby podatki w Polsce były niższe, ale jednocześnie muszę mieć źródło do finansowania wydatków. Więc w tej chwili, na 2026 r., progi podatkowe pozostają bez zmian – tłumaczył minister finansów. Domański powiedział też, że minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie konsultowała z nim propozycji zmian w drugim progu podatkowym.

– Partie polityczne mają prawo do zgłaszania swoich projektów ustaw, ale tak ważne propozycje powinny być konsultowane – ocenił.

