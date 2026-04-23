Pełczyńska-Nałęcz krytycznie o Hennig-Klosce. "Czy można odmawiać rozmowy?"

27 marca do Sejmu trafił wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów, m.in. z Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po wyborach na stanowisko przewodniczącego, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności.

"W imieniu klubu parlamentarnego Polski 2050 zaprosiłem panią minister Paulinę Hennig-Kloskę na najbliższe posiedzenie klubu. Oczekujemy odpowiedzi na pytania o program czyste powietrze, system kaucyjny, a także ostatnie decyzje w BOŚ banku" – poinformował w niedzielę za pośrednictwem platformy X Paweł Śliz, szef klubu Polski 2050.

Pełczyńska-Nałęcz: Nasza decyzja zależy od tego, co usłyszymy

Do sprawy w rozmowie z Kanałem Zero odniosła się Pełczyńska-Nałęcz. – Ja nie jestem posłanką, natomiast działamy wspólnie, całościowo, jako formacja. Zaprosiliśmy panią minister na posiedzenie klubu. To jest normalna, standardowa, dobra praktyka koalicyjna, żeby rozmawiać. Zaprosiliśmy, czekamy na odpowiedź. Nasza decyzja zależy też od tego, czy przyjdzie, co usłyszymy w sprawie systemu kaucyjnego, w sprawie czystego powietrza, podejmiemy naszą suwerenną decyzję. Jesteśmy odpowiedzialną częścią koalicji 15 października – stwierdziła minister funduszy.

Pytana o polityczne groźby dot. rozpadu koalicji, szefowa Polski 2050 wskazała: – Jeżeli wypływają jakieś groźby, jakieś głosy, to nigdy te głosy o tym, że koalicja ma przestać istnieć, nie wypływają i nie wypłyną od Polski 2050.

– A można być w koalicji i opowiedzieć się za odwołanie ministra tejże koalicji, podczas, kiedy decyduje się wniosek opozycji w tej sprawie? – zapytał red. Jacek Prusinowski.

"Czy można być w koalicji, być ministrem i odmawiać klubom?"

– Można być w koalicji i chcieć rozmawiać z ministrem o sprawach. Czy można być w koalicji, być ministrem i odmawiać klubom, bo to nie jest tylko przypadek Polski 2050, przyjścia na klub i rozmowy? Podobny los, jak rozumiem, spotyka klub PSL-u, więc to naprawdę jest szerszy problem – zauważyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Premier Donald Tusk ocenił w piątek, że głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu będzie "testem koalicyjnej lojalności". – Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy – zwrócił się do polityków Polski 2050. Szefowa tej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła w odpowiedzi, że "język ultimatum to łamanie umowy koalicyjnej".

