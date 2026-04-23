Jednak rekonstrukcja? Budka: Jeśli potrzeba, nastąpi w ciągu kilku dni

– Czy powinno dojść do rekonstrukcji rządu? – zapytał Budkę dziennikarz Radia Zet. – Zawsze decyduje premier. Nie mnie oceniać. Jeśli będzie potrzeba, to w ciągu kilku dni to nastąpi – odparł eurodeputowany.

– Wczoraj rozmawiałem z premierem, byliśmy u niego i mówiłem, że duże poruszenie, również podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wzbudził jego filmik i jeden kadr – zdradza wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Co na to Donald Tusk? – Premier zawsze mówi, że to misja czasowa i każdy musi być przygotowany, że być może będzie inna rola – komentuje były szef PO.

Rekonstrukcja jeszcze w kwietniu? Nagranie Tuska przypadkiem coś zdradziło

Z okazji przypadających w środę urodzin, lider KO opublikował okolicznościowe nagranie.

– Kończę dziś 69 lat, ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna dyszka w Łazienkach, odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską, raporty służb, specjalne dokumenty – opowiada.

W trakcie filmu pojawia się krótka migawka prezentująca premiera czytającego dokumenty. Na jednym z nich widnieje napis "rekonstrukcja kwiecień '26". Internauci szybko zauważyli ten napis, a w sieci zaroiło się od spekulacji.

Co ciekawe, rzecznik rządu Adam Szłapka niedawno zapewniał, że nie ma żadnych planów rekonstrukcji rządu w najbliższym czasie. Wirtualna Polska twierdzi z kolei, że wątek rekonstrukcji jest jedynie żartem premiera.

Ostatnio media spekulowały, że stanowiska mogą stracić szefowe resortów edukacji Barbara Nowacka, zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Poprzednia rekonstrukcja rządu odbyła się w lipcu ubiegłego roku i objęła zarówno zmiany personalne, jak i strukturalne.

