Wkrótce kolejna rekonstrukcja rządu? Szłapka zabrał głos

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" rzecznik rządu Adam Szłapka został zapytany czy koalicja rządowa jest na zakręcie. Odpowiedział, że przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zadeklarowała, że będzie głosować przeciwko wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

"Po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem wykluczony jest scenariusz, żeby Polska 2050, będąca częścią koalicji rządowej głosowała przeciwko koalicyjnemu ministrowi" – powiedział.

Dopytywany o to, czy w najbliższym czasie jest przewidziana rekonstrukcja rządu, odpowiedział, że nie.

Na pytanie, czy stanowisko ministra zdrowia zachowa Jolanta Sobierańska-Grenda, czy koalicjanci się wyłamią, Adam Szłapka odpowiedział, że nie ma wątpliwości, że jest większość, która zagłosuje przeciwko wnioskowi o wotum nieufności.

Wnioski o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zagroził Polsce 2050, że reszta koalicji może się z nimi "pożegnać", jeśli zagłosują za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska.

W czwartek Donald Tusk spotkał się z minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, której miał postawić ultimatum w sprawie głosowania.

27 marca do Sejmu trafił wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po porażce w wyborach na przewodniczącą ugrupowania, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Z kolei wniosek o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy złożył PiS. – To minister likwidator nominowany przez Donalda Tuska – ocenił 7 kwietnia Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat partii na premiera.

Wnioski o wotum nieufności wobec obu minister mają być głosowane na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu.

