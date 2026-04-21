"Byłoby końcem koalicji rządowej". Siwiec zabrał głos po głośnym artykule

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zagroził Polsce 2050, że reszta koalicji może się z nimi "pożegnać", jeśli zagłosują za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska.

W czwartek Donald Tusk spotkał się z minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, której miał postawić ultimatum w sprawie głosowania.

27 marca trafił do Sejmu wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS.

Paulina Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po porażce w wyborach na przewodniczącą ugrupowania, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Głosowanie w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski ma odbyć się na następnym posiedzeniu Sejmu (28-30 kwietnia).

Polska 2050 złoży wniosek o odwołanie Czarzastego?

Politycy Polski 2050 zapewniają jednak,że nie dadzą się zastraszyć premierowi.

– Jeżeli premier wyrzuci Kaśkę, to my mamy swoją odpowiedź. Złożymy wniosek o odwołanie Czarzastego i powołamy Szymona. Mamy do tego większość – stwierdził w rozmowie z RMF FM jeden z polityków Polski 2050.

Inny polityk powiedział, że "musimy mieć swoje karty, jeśli ktoś nam kładzie kłody pod nogi".

Polska 2050 zaprzeczyła jednak tym doniesieniom na platformie X.

twitter

Siwiec: To byłby koniec koalicji rządowej

Głos w tej sprawie zabrał w RMF FM Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu RP.

– Tak, doszły do mnie głosy. Nie uważam, że to są wiarygodne głosy. Odwołanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego byłoby końcem koalicji rządowej – stwierdził.

18 listopada ubiegłego roku Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego bezwzględną większością głosów na nowego marszałka Sejmu. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Wcześniej rezygnację z tej funkcji złożył Szymon Hołownia.

