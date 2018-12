Premier stwierdził, że za rosnące ceny prądu odpowiada polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz "błędy naszych poprzedników". – Wprowadzamy mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny prądu na dotychczasowym poziomie. Nie będzie podwyżek cen energii – zapowiedział premier.

Główne mechanizmy zaprezentowane przez premiera, to obniżka akcyzy na energię (z 20 zł na 5 zł) oraz zredukowanie opłaty przejściowej o 95 proc. dla wszystkich podmiotów w tym także dla gospodarstw domowych, dla przedsiębiorców i dla samorządów. –Z tego źródła będzie pozyskane też ok. miliard do półtora miliarda, to szczegółowe dane zostaną też przedstawione, ale to jest bardzo poważna kwota dodana do tej pierwszej czyli akcyza i VAT od tej części akcyzy, to jest ok. dwa i pół, razem z półtora miliarda, czyli razem cztery miliardy– zapewniał premier.

Szef rządu podkreślił, że bezpieczeństwo i stabilność systemu dostaw energii jest dla rządzących polityków priorytetem. – Po to budujemy elektrownie, nowe źródła energii, proponujemy nową strategię rozwoju sektora elektroenergetycznego – przekonywał Morawiecki.

Premier podczas swojego przemówienia zaznaczył, że chce doprowadzić do tego, by koszty energii elektrycznej stanowiły konkurencyjną przewagę polskiej gospodarki i podkreślił, że wprowadzone rozwiązania mają doprowadzić do tego, że w zbliżającym się roku ceny opłat były utrzymane na poziomie pierwszej połowy 2018 roku.