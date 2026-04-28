Które partie polityczne mają największe poparcie? Nowy sondaż

Badanie poparcia dla partii politycznych przeprowadzone przez pracownię Social Changes dla Interii wykazało, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, zwyciężyłaby KO, osiągając 33 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28 proc., a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja, którą popiera 12 proc. pytanych.

Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania: Konfederacja Korony Polskiej (9 proc.), Nowa Lewica (7 proc.) i partia Razem (5 proc.).

Koalicjanci Tuska poza Sejmem

Pod progiem wyborczym znalazłyby się PSL i Polska 2050. Na każdą z tych formacji chce głosować po 2 proc. respondentów.

Odpowiedź "inne" wybrało 2 proc. ankietowanych.

Z sondażu wynika, że frekwencja wyborcza wyniosłaby 72 proc. W tej grupie 54 proc. pytanych zadeklarowało, że "zdecydowanie" chce głosować, a 18 proc. "raczej". Na wybory nie wybiera się 19 proc. respondentów, w tym 10 proc. "raczej" nie będzie głosować, a 9 proc. "zdecydowanie nie".

Największy dziś problem w Polsce? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Uczestników badania zapytano również, co dla nich osobiście jest teraz największym problemem w Polsce.

Najwięcej, (57 proc.) respondentów wybrało wysokie ceny energii – prądu i gazu. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do służby zdrowia, kolejki do lekarzy (56 proc.), a następnie drogie paliwo (45 proc.).

Ankietowani wybrali również opcje: droga żywność (43 proc.), zagrożenie wojną (43 proc.), ceny lekarstw i opieki medycznej (41 proc.), wysokie ceny nowych mieszkań i niskie zarobki (po 38 proc.) oraz niskie emerytury i renty (37 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 17-20 kwietnia 2026 r., metodą metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 1090 dorosłych Polaków.

