"22 lata dumy!". Tusk: Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja

Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X nagranie z okazji przypadającej w piątek 22. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Na wideo opublikowanym przez szefa rządu widać ludzi na Placu Zamkowym w Warszawie, które celebrowały to wydarzenie 1 maja 2004 roku.

"Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!" – skomentował Donalda Tusk.

22. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wejście Polski do Unii Europejskiej poprzedziły kilkunastoletnie starania i negocjacje prowadzone przez kilka rządów. Ostatecznie zdecydowało o tym ogólnopolskie referendum, w którym za wejściem Polski do UE opowiedziała się zdecydowana większość jego uczestników.

1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej i Wschodniej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne.

Z wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS w ostatnich dniach przed akcesją Polski do UE wynikało, że 64 proc. Polaków to zwolennicy integracji, zaś 29 proc. to jej przeciwnicy.

Sondaż: Większość Polaków przeciwko wyjściu Polski z UE

W marcu 2026 roku przeprowadzono sondaż IBRiS dla Polsat News. Wynika z niego, że 72,8 proc. osób opowiedziało się przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej. 22,9 proc. badanych popierało polexit. 56,6 proc. ankietowanych twierdzi, że Polska po wejściu do UE odniosła więcej korzyści niż strat, zaś 18,1 proc. uważa, że Polska straciła na akcesji do UE.

