Prezydent: Dzięki bohaterstwu powstańców wielkopolskich II RP odzyskała Polskę

– Wielki zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, bez którego tamta odradzająca się II RP nie byłaby taka, jaka ostatecznie się stała. Gdyby doszło do plebiscytów, to wiadomo, że część Wielkopolski zostałaby okrojona. To dzięki bohaterstwu powstańców wielkopolskich II RP odzyskała Polskę. Tu mieszkają Polacy, którzy chcą żyć w Polsce – mówił prezydent Andrzej Duda.

Dokładnie 100 lat temu – 27 grudnia 1918 roku – Wielkopolanie chwycili za broń, by po kilku miesiącach krwawych walk doprowadzić do włączenia kolebki Państwa Polskiego w skład odradzającej się właśnie Rzeczypospolitej. Powstanie Wielkopolskie miało szczególne znacznie. Do Rzeczypospolitej wróciły rdzenie polskie ziemie z wysoko rozwiniętą gospodarką i nowoczesnym przemysłem, a siły zbrojne II RP zostały zasilone ponad 70 tys. dobrze wyszkolonej Armii Wielkopolskiej. Powstańcy Wielkopolscy po zakończeniu walk wzięli też udział w obronie Lwowa, walczyli również w wojnie polsko-bolszewickiej. – Składam podziękowania na wasze ręce dla waszych przodków: pradziadków, dziadków, ojców. Za to, że tacy byli, że stawali za Polską, nie bali się – mówił prezydent Andrzej Duda.