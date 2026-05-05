Działacze Konfederacji alarmują: Imigranci przerzucani z Niemiec do Polski

Były poseł Konfederacji i działacz tego ugrupowania Krystian Kamiński przekazał niepokojące wieści z granicy polsko-niemieckiej. Kamiński powołał się na informacje uzyskane od lokalnego działacza Ruchu Narodowego Przemysława Szymaniaka. Według jego relacji niemieccy funkcjonariusze przywieźli cudzoziemców i po rozmowie z polską Strażą Graniczną osoby te zostały wpuszczone na terytorium naszego kraju.

Konfederacja: Imigranci są przerzucani z Niemiec do Polski

"Niemieckie służby podprowadzają grupę imigrantów pod polską granicę. Po rozmowie z polską SG grupa zostaje wpuszczana na terytorium RP. Koczuje ponad godzinę przy rzece czekając na transport" – przekazał Szymaniak, załączając trzy zdjęcia przedstawiające przybyszów.

O procederze przysyłania do Polski nielegalnych imigrantów z Niemiec wielokrotnie alarmowali także politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

W czerwcu poseł PiS Dariusz Matecki ujawnił dokumenty, jakie dostają nielegalni migranci przewożeni przez Niemców do Szczecina. Poseł wskazał, że Niemcy wstawiają migrantów w dokumentach, że do Niemiec przyjechali z Polski, a następnie wywożą ich za swoją wschodnią granicę. Czasami Niemcy sami przewożą migrantów, czasami w koordynacji ze Strażą Graniczną.

Polska przedłużyła tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami do 1 października 2026 roku. Strona rządowa zakomunikowała, że problem został rozwiązany. Zdaniem opozycji, a także Ruchu Obrony Granic, są to jednak działania w dużej mierze pozorowane. O sprawie przez pewien czas było głośno w mediach, ale z czasem wszystko ucichło.

W czerwcu 2025 roku intensywnie na granicy działał ROG. Powstrzymania wchodzenia imigrantów do Polski głośno domagały się PiS i dwie Konfederacje. Krzysztof Bosak tłumaczył m.in., że imigranci z Afryki, których Niemcy wwożą do Polski nie są przerzucani w trybie readmisji tylko tzw. zawrócenia na granicy, przy czym ich rzekome zawrócenie po przybyciu od strony Polski jest jedynie twierdzeniem strony niemieckiej.

Wwożenie imigrantów z Niemiec. Bosak tłumaczy po raz kolejny: To nie są readmisje

"Zachodnia granica Polski przestaje istnieć". Opozycja bije na alarm ws. migrantów