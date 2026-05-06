Trzaskowski ogłasza przełom ws. "małżeństw" jednopłciowych. "Warszawa będzie pierwsza"

O transkrypcji "małżeństw" osób tej samej płci zawartych zagranicą Trzaskowski mówił w TVN24. Jak poinformował, ratusz pracuje nad rozwiązaniami w tej sprawie, które mają być "całkowicie przełomowe".

W marcu Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że warszawski urząd stanu cywilnego musi zarejestrować "małżeństwo" dwóch mężczyzn zawarte w Berlinie. – Zrobię to natychmiast, jak te dokumenty do mnie wpłyną – zapowiedział Trzaskowski.

Dodał, że transkrypcja tego związku będzie pierwsza w Warszawie "natychmiast, kiedy dostaniemy dokumenty".

"Małżeństwa" jednopłciowe. Trzaskowski: Znaleźliśmy sposób na transkrypcję

– Jako jedyny pracuję nad tym, żeby znaleźć sposób, i już go znaleźliśmy, żeby dokonać tej transkrypcji – oświadczył prezydent stolicy. Dopytywany o szczegóły odparł, że ujawni je w momencie, w którym zostanie zrealizowana transkrypcja.

– Jestem osobą poważną. Nie zamierzam gdybać, opowiadać. (...) Zobaczycie państwo. Będę konsekwentny i zrobię to tak, żeby było zgodne z polskim prawem i zgodne z prawem unijnym. Nie robię tu żadnych uników, wręcz przeciwnie – jestem gotów, żeby dokonać tej transkrypcji natychmiast, tylko najpierw te dokumenty muszą do mnie wrócić – tłumaczył Trzaskowski.

Pod koniec kwietnia zapadł czwarty już wyrok sądu – tym razem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie – który nakazał wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu "małżeństwa" dwóch kobiet, które zawarły jednopłciowy związek w Portugalii.

Sąd złamał konstytucję?

W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się m.in. na wcześniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który stwierdził, że "państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje takich związków".

Zgodnie z art. 18 Konstytucji, małżeństwo definiowane jest jako związek kobiety i mężczyzny, a rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdujące się pod ochroną i opieką państwa. Dlatego – zdaniem części prawników – wyrok sądu nakazujący uznanie związku osób tej samej płci za "małżeństwo" jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Czytaj też:

Wyrok NSA wprowadzi w Polsce "małżeństwa" jednopłciowe? RPO studzi emocje