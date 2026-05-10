Po prostu zamknijmy Trybunał Konstytucyjny, który i tak sam już się zlikwidował

Nasz TK w gruncie rzeczy nie jest uznawany przez główne siły polityczne (to przez PO/KO, to przez PiS) już od 2015 r., kiedy swoich sędziów dublerów wybrały najpierw Platforma, a potem PiS. Zwieńczeniem tego obsadowego cyrku było ostatnie, kuriozalne, niezgodne z konstytucją „odebranie przysięgi” od wybranych przez dziś rządzącą koalicję kandydatów na sędziów przez marszałka Sejmu, w sytuacji gdy nie przyjął jej do tej pory od czworga spośród sześciorga z nich prezydent Nawrocki. A poza tym od dwóch lat premier Tusk nie publikuje orzeczeń TK zdominowanego przez „sędziów PiS” i ich „nie uznaje” – podobnie jak premier Szydło robiła z orzeczeniami TK zdominowanego wtedy przez „sędziów PO”.