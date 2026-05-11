Prezydent powołał sędziów. "Czułem się wzruszony"

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Po uroczystości, prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie

– Sędziowie Rzeczpospolitej Polskiej wydają swoje wyroki w odniesieniu do fundamentalnego, najwyższego prawa w Rzeczpospolitej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To nie przez przypadek, że orzeł w koronie będzie na Państwa sercach. Nie jesteście Państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście Państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego – wskazał prezydent RP.

– Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni, natomiast Traktat Akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno. System ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo chciałbym, aby ten orzeł w koronie każdego dnia Państwu o tym przypominał – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent Nawrocki: Konstytucja jasno mówi, jak powołuje się w Polsce sędziów

Następnie przywódca odniósł się do prób podważania jego kompetencji w zakresie powoływania sędziów.

– W Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów. Czułem się wzruszony, gdy państwo składali swoją przysięgę, bo zobaczyłem nie tylko to, co w dzisiejszej uroczystości tak bardzo ważne, a więc ten indywidualny, osobisty, zawodowy wymiar dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, ale zobaczyłem też, co dla mnie najważniejsze jako dla prezydenta Rzeczpospolitej – polska konstytucja jako pewien fundament, jej artykuł 179., który mówi, jak powołuje się w Polsce sędziów – podsumował.

