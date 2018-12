Siemoniak: Chętnie spędziłbym sylwestra ze Schetyną

Siemoniak przyznał, że sam chętnie spędziłby sylwestra z liderem PO, jednak jak wcześniej zaznaczył w planach ma przywitanie Nowego Roku w gronie najbliższej rodziny.

Polityk mocno skrytykował też projekt "Ławek Niepodległości".

– Nie chciałbym na nich siadać. Zresztą chyba niespecjalnie da się tam siadać. Rzeczywiście wyjątkowa wpadka MON. Oczywiście, można powiedzieć, że 4 mln zł przy budżecie 40 mld zł, co to jest? Ale to taki symbol, jak marnie władze państwowe obeszły 100-lecie odzyskania niepodległości – stwierdził.

– Wydawało mi się, że jak będziemy rozmawiali w Sylwestra tego roku, to 100-lecie to będzie absolutny temat numer jeden, a tak nie jest. Jest ośmieszone takimi dziwnymi projektami, jak ta nieszczęsna ławka. Brzydka, droga i nie da się na niej siedzieć. To jest nie do obrony – dodawał.