Ostra wymiana zdań. Owsiak reaguje na krytykę: Napisałeś bzdury

Tuż przed kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Łukasz Foltyn postanowił opisać sposób funkcjonowania fundacji Jerzego Owsiaka a także mechanizm dzięki któremu Polacy uważają, że działalność ta ma ogromny wpływ na polską służbę zdrowia. W obszernym wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym padły mocne słowa.

Do krytyki tej odniósł się sam zainteresowany. "Łukasz? Czy coś się stało? Gadu Gadu czyniło (i nadal czyni) nieprawdopodobnie piękne historie wokół WOŚP! Wszystkich nas to bawiło, cieszyło, a na końcu z tych zdobytych także przez Ciebie i Twoją załogę pieniędzy, kupowaliśmy sprzęt medyczny. Jeśli, Łukasz, coś nie styka – OK! Każdy ma do tego prawo. Tylko błagam, zrób coś, o co prosimy od lat - jak nie grasz, nie przeszkadzaj" – napisał Jerzy Owsiak. Szef WOŚP przekonuje, że Foltyn napisał "stek bzdur", na które Fundacja odpowiedziała na swojej stronie. "Tym, którzy nadal grają z nami – kłaniam się nisko, dziękuję i nie dajmy sobie po raz kolejny odebrać przez te swary i kłótnie czegoś, co tak bardzo łączy miliony Polaków. Nie podoba się – nie musisz grać. Ale błagam – nie przeszkadzaj" – skwitował Owsiak.

"To jest szkodliwy efekt tej zmasowanej propagandy WOŚP"

Foltyn nie zamierza jednak milczeć. Odnosząc się do udzielonej przez WOŚP odpowiedzi na jego zastrzeżenia, ocenia że Fundacja dopuściła się manipulacji. Jakie to manipulacje? "Podawanie kwoty zebranej zamiast tej wydanej na zakup sprzętu- byleby była jak najwyższa liczba. A prawda jest taka że np. w ostatnich latach WOŚP wydaje coraz mniej z zebranej kwoty na sprzęt, co jest dodatkowym dowodem na to, że w szpitalach sprzętu nie brakuje- inaczej na co by czekał WOŚP, bo pacjenci przecież nie mogliby tyle czekać?" – napisał informatyk. "Analogicznie WOŚP podaje kwoty i ilości urządzeń za 27 lat działalności, a nie np. ostatni rok- tez po to, by epatować wielkimi liczbami" – dodał. "Ja nie twierdzę że WOŚP nie kupuje sprzętu, ale że jest to kropla- w tym samym czasie, w ciągu 27 lat działalności WOŚP, na ochronę zdrowia wydał budżet państwa/NFZ wydało blisko 1000-krotnie więcej niż WOŚP. Natomiast wielką pompę robi się z tego co robi WOŚP, głosi się że niejako sprzęt WOŚP sam leczy, zwykle nie wspomina się wtedy np. o lekarzach finansowanych przez NFZ tylko to "WOŚP uratował życie". Wiele osób, także w wyniku tej propagandy, uważa że w takim razie z naszych składek nie mamy nic... To jest szkodliwy efekt tej zmasowanej propagandy WOŚP dla służby zdrowia, zdrowia Polaków" – podkreśla.

"Kłamiesz i to z grubej rury"

To nie koniec wymiany zdań. Owsiak zarzucił Foltynowi, że "skłamał z grubej rury". "Wszystko o naszych działaniach jest na naszych stronach, a zwłaszcza zakupy i ich rozliczenie. Za chwilę kolejny finał WOŚP i wiemy dokładnie na co zbieramy. Mało tego szpitale przysłały odpowiedzi na nasze ankiety z których wynika że musielibyśmy mieć budżet NFZ, aby sprostać ich potrzebom. A Ty bredzisz o naszych niepotrzebnych zakupach. Na bredzenie nie poradzę, ale kłamstwa, które wypisujesz to już inna kategoria - to zło nad którym nie będziemy się teraz pochylać - mamy co robić" – wskazał szef WOŚP.