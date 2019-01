Wybory parlamentarne 17 marca? "Wszystko przyspiesza"

Od kilku tygodni media spekulują nad możliwością wcześniejszych wyborów. Nad tym tematem pochylił się dzisiaj w Tok FM przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Wszystko jest ekspresowe. W 2007 roku, gdy rozwiązaliśmy Sejm tak samo był kompletny ekspres. Myśmy 5 września głosowali rozwiązanie a 19 października były wybory" – mówił Grzegorz Schetyna.

Polityk PO zapewnił, że jego formacja będzie gotowa na scenariusz przyspieszonych wyborów.

– Trzeba być przygotowanym, my będziemy przygotowani do takiego scenariusza, że wszystko przyspiesza i trzeba być gotowym do wyborów natychmiast – zapewniał Schetyna w Tok FM.

