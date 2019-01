Kukiz porównał odstrzał prośnych loch do działań Bandery

Dziennikarz prowadzący program zauważył, że porównanie użyte przez Kukiza jest "mocne".

– Jakie porównanie? To jest żywa istota. To jest pewnego rodzaju etyka. To jest locha prośna, to jest święte – mówił wzburzony polityk.

Kukiz przyznał, że można regulować populację dzików, ale jest przeciwny przekraczaniu pewnych "etycznych barier".

Lider Kukiz'15 zaznaczył, że sam został myśliwym, aby pomóc w prowadzeniu gospodarki leśnej, ale nigdy nie strzelał do dzika czy sarny. Przyznał, że może to być "pewną dewiacją u myśliwego".

Na czwartek zaplanowano spotkanie prezydenta Andrzej Dudy z szefami resortów rolnictwa i środowiska, a także Głównym lekarzem Weterynarii. Spotkanie ma być poświęcono planowanemu odstrzałowi dzików. Pomimo wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad i wymogów, wciąż borykamy się z ASF. Jedną z metod ma być kontrolowany odstrzał zwierząt. Media informują o planach odstrzału 200 tys. dzików. W środę informacje te zdementował minister środowiska. – To wymysł, nie ma mowy o liczbach – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

