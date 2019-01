Poznań: Będzie zakaz odwożenia dzieci autem do szkoły?

Prezydent Poznania napisał na swoim profilu na Facebooku, że chce uzyskać więcej danych o wyniku wiedeńskiego testu, bo pomysł ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami bardzo mu się spodobał.

Z rozwiązań testowanych w Wiedniu chcą korzystać radni z Krakowa. Wysłano już zapytanie do wiedeńskich władz z prośbą o szczegóły projektu. Radny Łukasz Wantuch w rozmowie "Rzeczpospolitą" wskazał, że wszystko jest jeszcze na początkowym etapie. Jak mówi, projekt miałby pomóc przede wszystkim w walce z otyłością wśród dzieci. Inny cel to ograniczenie smogu, z którym zmaga się miasto. Działacz zaznacza, że nie ma mowy o zamykaniu głównych arterii Krakowa. Kolejne miasto zainteresowane pilotażem to Łódź. Do Wiednia płyną take zapytania m. in. z Berlina.

We wrześniu 2018 roku w szkole podstawowej Vereinsgasse w Wiedniu zaczął się projekt, w wyniku którego rodzice nie mogli odwozić swoich dzieci do szkoły autem. Jako cel wskazywano poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Przez około dwa miesiące pomiędzy 7.45 a 8.15 rano ruch na ulicy, przy której stoi szkoła, był zamknięty dla samochodów, motocykli oraz innych mechanicznych pojazdów. Nikt nie mógł tam w tym czasie wjechać, łącznie z okolicznymi mieszkańcami. Przebieg akcji był na bieżąco nadzorowany. Projekt zakończył się sukcesem, dlatego podobne rozwiązania postanowiono wprowadzić w kolejnych 20 szkołach w różnych częściach miasta.

