Szczerski: To najważniejsze wydarzenie dyplomatyczne w Warszawie od szczytu NATO

Pompeo powiedział, że spotkanie ma "skupić się na stabilności Bliskiego Wschodu, zapewnieniu pokoju, wolności i bezpieczeństwa w regionie". Ma też zawierać "ważny element, który ma zapewnić, że Iran nie będzie miał destabilizującego wpływu".

Konferencję prasową dot. forum zorganizował Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP. – To podkreśla rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej i praktyczny wymiar partnerstwa polsko-amerykańskiego – ocenił prezydencki minister.

Polityk wskazał, że celem szczytu będzie "omówienie różnych wariantów scenariuszy dla szeroko rozumianego pokoju na Bliskim Wschodzie". – To jest miejsce, gdzie ściera się bardzo wiele interesów. Jest miejscem wielu konfliktów, wielu napięć. Ważne, aby podchodzić twórczo do sytuacji na Bliskim Wschodzie i szukać nowych dróg wyjścia – powiedział Szczerski dziennikarzom. I dodał: – To podkreśla nasze znaczenie, rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej. Także podkreśla praktyczny wymiar rozwijającego się partnerstwa polsko-amerykańskiego.