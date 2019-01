Jaśkowiak: Za doprowadzenie do tragedii odpowiada Kaczyński

Nie po raz pierwszy Jacek Jaśkowiak zdecydowanie krytykuje polski rząd, tym razem robi to jednak przy okazji komentowania tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Adamowicz zmarł wczoraj po południu, pomimo wysiłków lekarzy, którzy przez wiele godzin próbowali utrzymać go przy życiu.

Jeszcze tego samego dnia, prezydent Poznania udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi "La Repubblica". W rozmowie z dziennikarzami Jaśkowiak tłumaczył, że jego zdaniem do zabójstwa Adamowicza „przyczyniła się atmosfera roztaczana od wyborów parlamentarnych 2015 roku”.

Prezydent Poznania nie ograniczył się jednak do ogólnych uwag, ale konkretnie wyznaczył winnych (jego zdaniem) zbrodni w Gdańsku. „Uruchomiono pokłady nienawiści, zbudzono demony nacjonalizmu, straszono uchodźcami. To wszystko cynicznie wykorzystano do wygrania wyborów” – opowiadał Jaśkowiak dziennikarzom "La Repubblica". Dalej polityk krytykował również media publiczne oraz stwierdził, że „Paweł Adamowicz i Jacek Karnowski (prezydent Sopotu - red) padli ofiarą goebbelsowskich wręcz metod propagandy”.

Jaśkowiak stwierdził też w wywiadzie, że za to wszystko i za doprowadzenie do zabójstwa Pawła Adamowicza odpowiada Jarosław Kaczyński.