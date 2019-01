Cejrowski specjalnie dla "Do Rzeczy": UE traktuje Polskę jak włamywacz psa

Maciej Pieczyński przytacza Wojciechowi Cejrowskiemu dane Ministerstwa Finansów. Wynika z nich, że od początku naszego członkostwa w UE do wspólnej kasy wpłaciliśmy już łącznie 47,3 mld euro. W tym samym czasie z kasy unijnej dostaliśmy aż 143,7 mld euro.

– Czy ten prosty rachunek nie sprawia, że jednak warto, z pragmatycznych względów, być członkiem UE? – pyta dziennikarz "Do Rzeczy".

Zdaniem podróżnika "program pomocowy dla Polski służy nakręceniu gospodarki w Niemczech, a nie w Polsce". – Pan uważa, że Niemcy lub Francuzi to są filantropi, którzy zaprosili Polskę do swojej starej organizacji po to, by nam z własne kieszeni podarować 144 mld? Dali nam tę forsę, bo nas kochają? Oni SOBIE wypłacili te wszystkie pieniądze, a nie nam – podkreśla Cejrowski.

I przekonuje, że ten proces można prześledzić poprzez sprawdzenie drogi każdej konkretnej złotówki, która trafia do Polski – "skąd wyszła i dokąd ostatecznie trafiła".

– Moim zdaniem Niemcy nie stawiają nam basenów w Koszalinie. A jeżeli to robią, to na pewno nie po to, by umoczyć pieniądze, tylko po to, by pieniądze zarobić. Unia traktuje Polskę jak włamywacz psa – rzuca mu kiełbasę, by spokojnie okraść dom – przekonuje Cejrowski.

