Takie różne kwoty

PŁYWANIE W KISIELU Wiadomość o raporcie NIK dotyczącym realizacji budżetu państwa za rok 2025 nie przebiła się, niestety, na czołówki mediów.
Wielka szkoda, bo możemy w tym raporcie znaleźć zdumiewającą informację: układając budżet na rok 2025, Ministerstwo Finansów „ustaliło na podstawie nierzetelnych obliczeń” kwotę tzw. Stabilizującej Reguły Wydatkowej.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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