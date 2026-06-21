Takie różne kwoty
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  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Takie różne kwoty

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Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
PŁYWANIE W KISIELU Wiadomość o raporcie NIK dotyczącym realizacji budżetu państwa za rok 2025 nie przebiła się, niestety, na czołówki mediów.

Wielka szkoda, bo możemy w tym raporcie znaleźć zdumiewającą informację: układając budżet na rok 2025, Ministerstwo Finansów „ustaliło na podstawie nierzetelnych obliczeń” kwotę tzw. Stabilizującej Reguły Wydatkowej.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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