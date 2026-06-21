Zbyt długie pożegnanie

Pół wieku minie w przyszłym roku od premiery filmu „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” – jednego z najlepszych filmów Stevena Spielberga. Był to nie tylko wielki przebój kinowy, lecz także jeden z filmów założycielskich, które otwierały nową erę Hollywood: pokazywały, jak na ekranie wyglądać może fantastyka. Łatwo wymienić te tytuły: „Alien”, czyli kosmiczny horror; „Gwiezdne wojny”, czyli przygodowa baśń; „Blade Runner”, czyli dystopia i odnowiony mit Frankensteina. No i właśnie „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”, które zebrały obiegowe wyobrażenia z drugorzędnych seriali telewizyjnych i powiastek ufologicznych, by przemienić je na ekranie w opowieść o kontakcie.