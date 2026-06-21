Kraj
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Na szaro

Dodano: 
Telewizor, zdjęcie ilustracyjne
Telewizor, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Wskutek posiadania pierścienia władzy Bilbo Baggins żył nienaturalnie długo i sam tę nienaturalność odczuwał,

wyznając Gandalfowi, że czuje się „jak masło rozsmarowane na zbyt wielkiej kromce chleba”.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także