OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Wskutek posiadania pierścienia władzy Bilbo Baggins żył nienaturalnie długo i sam tę nienaturalność odczuwał,
wyznając Gandalfowi, że czuje się „jak masło rozsmarowane na zbyt wielkiej kromce chleba”.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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