"TVP łże jak PiS". Pieczyński i Tadla na proteście przed siedzibą TVP

"To było trudne... Staliśmy przed miejscem, w którym spędziliśmy lata, a teraz byliśmy tam zaprotestować przeciwko temu, w co się zamieniło... Dziennikarstwo to relacjonowanie świata, a nie jego kreowanie! I to w tak obrzydliwym, kłamliwym, pogardliwym wydaniu! Pomachaliśmy tym, co patrzyli na nas z okien budynku przy Powstańców..." – napisała na Facebooku była dziennikarka TVP Beata Tadla.

Według organizatorów, cel manifestacji to przede wszystkim "uczczenie chwilą ciszy pamięć prezydenta Adamowicza, odwołanie się do sumienia tych dziennikarzy, którzy tworzyli materiał, by odeszli z pracy". Chodzi głównie o poniedziałkowe wydanie "Wiadomości", w którym informowano o śmierci prezydenta Gdańska. W jednym z materiałów dot. mowy nienawiści w debacie publicznej przywołano przykłady polityków opozycji oraz Donalda Tuska. Pojawiły się zarzuty, że to TVP szerzy w ten sposób mowę nienawiści.

Z kolei w materiale relacjonującym zabezpieczenie niedzielnego koncertu, zacytowano słowa Jerzego Owsiaka z konferencji w poniedziałek, że ochrona była bardzo dobra, bo jest to zespół pracujący też podczas Pol'and'Rock Festivalu. – Wczorajsza tragedia pokazała jednak, że to policja miała rację, mówiąc chociażby, że organizowany przez Owsiaka festiwal Pol'and'Rock, dawniej znany jako Przystanek Woodstock, to impreza podwyższonego ryzyka. Gdyby wczorajszy koncert został zgłoszony jako impreza masowa, środki bezpieczeństwa musiałyby być przez organizatorów wzmocnione. Konieczne także byłoby zabezpieczenie medyczne – powiedział autor materiału Maksymilian Maszenda.

W manifestacji udział wzięła m. in. Joanna Scheuring-Wielgus, aktor Krzysztof Pieczyński oraz była dziennikarka TVP Beata Tadla. Nie zabrakło haseł antyrządowych i antyklerykalnych. Organizatorzy protestu zapewniają, że został on zorganizowany w pełni oddolnie, bez inspiracji politycznej. Wśród transparentów można było zobaczyć hasła takie jak m. in. "TVP łże jak PiS", "Stop nienawiści!" oraz "TVPiS kłamie! Szczujnia!".

Manifestację relacjonował na swoim Twitterze dziennikarz WP Michał Wróblewski.

Czytaj także:

Zarząd TVP murem za swoimi pracownikami. Jest oświadczenie