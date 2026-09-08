Nawrocki: Najbardziej boli mnie dezinformacja TVP

We wtorek prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. W trakcie wydarzenia spotkał się z przedstawicielami polskiego i zagranicznego sektora obronnego. Warto wspomnieć, że spośród ponad 1200 wystawców aż 41 proc. stanowią polskie firmy, co pokazuje jak wielki potencjał ma nasz przemysł zbrojeniowy.

Nawrocki: TVP dezinformuje

Nawrocki podkreślił, że w jego przekonaniu "Polska jest gotowa, aby budować potencjał obronny XXI i XXII wieku". Zwrócił również uwagę na to, że musimy być gotowi "nie do wojny jutra, nie do wojny dzisiaj, ale do wojny przyszłości". Jedną z form nowoczesnych konfliktów, jak zauważył, jest wojna hybrydowa, której Polska jest poddawana już od kilku lat. Często wykorzystywanym w jej ramach narzędziem jest dezinformacja.

– W tej wojnie częścią działań naszego wschodniego sąsiada, bynajmniej nie sojusznika, agresora na Ukrainę, czyli Federacji Rosyjskiej, dezinformacja odgrywa bardzo ważną rolę. Więc wszystkich Polaków, Polki zawsze w kwestiach odnoszących się do spraw bezpieczeństwa czy w ogóle absorbowania wiedzy odsyłam do tylko sprawdzonych portali, do sprawdzonych informacji, do takich, które nie dezinformują – powiedział prezydent.

W tym miejscu Nawrocki skrytykował Telewizję Publiczną za, jego zdaniem, dezinformowanie społeczeństwa.

– Tej dezinformacji niestety w naszym życiu jest wiele. Ale jeśli mam być szczery, to podczas gdy używanie dezinformacji do wpływania na nastroje w Polsce z zagranicznych ośrodków, z Federacji Rosyjskiej, jest czymś, co możemy przyjmować, to najbardziej boli mnie dezinformacja polskiej telewizji publicznej. Wydaje mi się, że tego typu rzeczy, czyli wspólna telewizja publiczna, na którą wszyscy płacimy nasze podatki, powinna informować, a nie dezinformować – stwierdził.

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