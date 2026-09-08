Miliardy na zbrojenia dla Polski. Szykuje się "amerykański SAFE"

Według ustaleń portalu Business Insider Polska, rozmowy Warszawy z Waszyngtonem dotyczące kolejnej transzy finansowania w ramach programu Foreign Military Financing (FMF) są już na zaawansowanym etapie. Nowa umowa ma być warta ok. 4 mld dolarów. Jeżeli porozumienie zostanie podpisane, łączna wartość finansowania wojskowego udostępnionego Polsce przez Stany Zjednoczone zbliży się do 20 mld dolarów.

Nie oznacza to jednak, że Polska otrzyma 4 mld dolarów w formie bezzwrotnej pomocy. FMF umożliwia korzystanie z preferencyjnego finansowania objętego gwarancjami amerykańskiego rządu. Pieniądze mogą następnie zostać przeznaczone na zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego.

"Amerykański SAFE"

Foreign Military Financing jest instrumentem Departamentu Stanu USA służącym wspieraniu sojuszników w zakupach amerykańskiego uzbrojenia. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określał ten mechanizm mianem "amerykańskiego SAFE". SAFE to unijny program pożyczek na zbrojenia, z którego korzysta nasz kraj.

Nowe środki mają pomóc Polsce w kontynuowaniu prowadzonego na dużą skalę programu modernizacji Sił Zbrojnych. Warszawa w ostatnich latach zawarła ze Stanami Zjednoczonymi szereg wielomiliardowych kontraktów zbrojeniowych.

Wśród najważniejszych zakupów znajdują się systemy obrony powietrznej Patriot w ramach programu Wisła, samoloty wielozadaniowe F-35 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS.

Kolejne zakupy amerykańskiej broni

Według Business Insider Polska nowa umowa finansowa ma ułatwić realizację kolejnych zamówień. Preferencyjne warunki finansowania pozwalają rozłożyć ogromne wydatki związane z modernizacją armii w czasie.

Dla Stanów Zjednoczonych program FMF jest jednocześnie narzędziem wzmacniania współpracy wojskowej z kluczowymi sojusznikami oraz wspierania eksportu amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jeżeli zapowiadane porozumienie zostanie sfinalizowane, Polska uzyska dostęp do kolejnych około 4 mld dolarów finansowania przeznaczonego na zakupy uzbrojenia w USA. Z informacji serwisu wynika, że podpisanie umowy może nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

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