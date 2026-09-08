"Pana też kupili?". Gronkiewicz-Waltz atakuje prof. Dudka

W programie Wirtualnej Polski prof. Dudek był pytany o to, jak ocenia niektóre z głośnych decyzji prezydenta. Wykładowca UKSW słynie ze swego krytycznego podejścia do Karola Nawrockiego. W przeszłości bardzo ostro krytykował go oraz ostrzegał wyborców, by nie głosowali na Karola Nawrockiego. Tym razem jednak popularny historyk pochwalił dwie decyzje głowy państwa.

Antoni Dudek: To była zła ustawa

W rozmowie z WP.pl historyk skrytykował m.in. odebranie przez prezydenta orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz weto wobec ustawy dot. SAFE. Krytycznie ocenił również, że podczas obchodów na Westerplatte prezydent domagał się od kanclerza Niemiec wypłacenia reparacji. Również nie krył sceptycyzmu wobec ułaskawienia Piotra Staruchowicza

Pochwalił natomiast weto wobec ustawy wiatrakowej. – To była zła ustawa – stwierdził. Został również zapytany o weto wobec ustawy o rynku kryptowalut. – Były trzy ustawy i moim zdaniem wszystkie były uzasadnione – mówił.

Gronkiewicz-Waltz zabrała głos

Co ciekawe Antoni Dudek spotkał się w z krytyką ze strony byłej prezydent Warszawy, a obecnie europoseł KO, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

"Pana tez kupili?"– napisała polityk KO.

Trzy weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów

Prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował przepisy rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązać problem "z uporem maniaka uprawia walkę z »kryptocieniem«". Przy wcześniejszych wetach prezydent argumentował, że zaproponowane przez rząd przepisy nadregulują rynek i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przeciwnego zdania była strona rządowa, która argumentowała, że nowe regulacje mają pomóc w walce z nadużyciami na tym rynku i mają chronić konsumentów.

Sejm ponownie nie odrzucił weta prezydenta

Sejm w piątek nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć KNF jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Do ponownego uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów.

W piątkowym głosowaniu udział wzięło 442 posłów, większość 3/5 stanowiłoby 266 posłów. Za odrzuceniem prezydenckiego weta zagłosowało 241 posłów, 198 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. Do odrzucenia prezydenckiego weta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

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